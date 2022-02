„...dass die Ukraine im Bewusstsein der Leute in Deutschland angekommen ist, ist der traurige Verdienst der letzten Jahre“

Derzeit wird viel über die Ukraine berichtet – insbesondere in Zusammenhang mit Russland und Krieg. Doch was wissen wir über ukrainische Kunst und Kultur? Melanka Piroschik ist Postost Violinistin und Sängerin und ist mit ukrainischer Folklore bereits aufgewachsen. Zusammen mit Alexander Korus macht sie in ihrem aktuellen Duo Moloch & Nadiya seit mehreren Jahren gemeinsam Musik.

Im Gespräch erzählt Melanka von ihrer Musik und von der Bedeutung, die ukrainische Sprache dabei spielt. Wir reden außerdem über die aktuelle krisenhafte Situation in der Ukraine.