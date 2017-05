Zum Bewusstsein für Cybersicherheit nach WannaCry

Eine Kritik nach dem Wochenende einer großen Cyberangriffwelle durch die Schadsoftware „WannaCry“ geht an die Betroffenen, Behörden, Unternehmen und Kliniken. Thema sind u.a. veraltete Betriebssysteme, die unzureichend geschützt wurden. Die Angriffsmethode ist eigentlich nicht neu. Die Erpresser verschlüsseln private Daten auf fremden Computern. Für die Freigabe der Daten fordern sie dann Lösegeld. Einer solchen Ransomewareattacke fielen allerdings über 230.000 Computer in 150 Ländern zum Opfer. Neben vielen Unternehmen wie Telekommunikationsunternehmen und Ölkonzernen, traf es auch das rumänische Außenministerium und das russische Innenministerium und mehrere britische Krankenhäuser unter dem National Health Service. So richtig gut vorbereitet auf so einen Angriff waren die Betroffenen nicht. Welche Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen sind, das haben unsere Kolleginnen von Radio Corax aus Halle mit zwei Mitgliedern des halleschen Eigenbaukombinat besprochen, einem Verein der sich u.a. intensiv mit der technisierten und digitalisierten Gesellschaft auseinandersetzt. Christian und Frank erzählten zunächst näheres zum vergangenen Wochenende.