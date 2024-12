Delikatessen auf Plattentellern

Es ist wieder soweit, das Jahr nähert sich dem Ende. Und nicht nur das...

Die Empfehlung des Hauses: Der vielleicht letzte Jahresabschluss eurer Lieblingsradioshow :(

Keine Zeit um Trübsal zu blasen, lasst euch verwöhnen mit feinsten Delikatessen!

Tracklist:

1. Vadou game - La dette

2. Incredible tabla band - tabla rock

3. Mansur Brown - Rise

4. A tribe called quest - The space programm

5. Ice cube - You know how we do it

6. Princess Nokia - Tomboy

7. Kali Uchis - Munequita

8. Little dragon - Lover chantin

9. The internet - come over

10. Hak Baker - Big house

11. Calexico - Mi burrito savanero ft. Gaby Moreno