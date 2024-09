Delikatessen mit Juju&Chaco (Naxos-Spezial)

Feinste Tracks aus der Plattenkiste mit Juju M. und Chaco dem Geier.

Von Uk Bangern, New-Jazz Icons über RnB und House gems. Für alle

Connoisseure und solche die es werden wollen was dabei. So tune in! Naxos!!

Tracklist:

1. Saul - PingPong

2. The mouse outfit - Shift OPS (RMX)

3. Logic1000 - From within

4. Toby Ross - Make it through (ft. P.A.B.)

5. Overmono - ISU

6. Wayward - Casper pt.2

7. Le Motel - Helix

8. Fred again - Stay init

9. Unknown T - Tugboy

10. Novelist - Mercy

11. The Streets - Something to hide

12. Antonio - Hyperfunk RMX