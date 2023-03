Demo am AKW Neckarwestheim | AKW-Laufzeitverlängerung stoppen! Energie-Wende retten!

Vor 12 Jahren, am 11. März 2011, ereignete sich im japanischen AKW Fukushima Daiichi ein dreifacher Super-GAU. Immer noch sind in Deutschland drei Atomkraftwerke in Betrieb. Seit über einem Jahr läuft eine Medien-Kampagne, die auch von PolitikerInnen wie Winfried Kretschmann und Robert Habeck befeuert wurde, um eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten durchzusetzen. Die Laufzeit des hoch riskante AKW Neckarwestheim, in dem sich seit Jahren immer neue, gefährliche Risse bilden, wurde von der Ampel-Regierung bis Mitte April 2023 verlängert. Es droht eine weitere AKW-Laufzeitverlängerung.

An der Demo am Neckarwestheim beteiligten sich am heutigen Samstag (11. März 2023) rund 300 Menschen. Auf vielen selbstgestalteten Schildern und Transparenten sprachen sie sich gegen die weitere Nutzung von Atomenergie, Kohle, Gas und Öl und für die Rettung der Energie-Wende aus. Vielen der TeilnehmerInnen ist offenkundig bewußt, welchen Zweck die Verlängerung der AKW-Laufzeiten dient. Die Energie-Wende soll auf halbem Weg zum Stillstand gebracht werden.

Der Pionier der erneuerbaren Energien, Hermann Scheer, hat im Jahr 2005 - fünf Jahre vor seinem Tod - vorhergesagt, daß uns der heftigste Widerstand des "atomar-fossilen Energiesystems" noch bevorsteht - nämlich dann, wenn die Entscheidung auf der Kippe steht. Mittlerweile liegt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bei knapp unter 50 Prozent. Hermann Scheer befürchtete, daß diese Kräfte auch dann weiter zu blockieren versuchen, wenn sie genau wissen, daß sie nicht mehr gewinnen können. Ihnen ist unsere Zukunft gleichgültig, ähnlich wie einem Junkie, der von der tägliche Heroin-Spritze abhängig ist.

Hermann Scheer warnte davor, daß wir den Zeitpunkt verpassen. Wenn wir nicht rechtzeitig eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energien realisieren, besteht die akute Gefahr, daß "der bevorstehende Untergang des etablierten Energiesystems die Gesellschaft mit in den Abgrund reißt".

Seit der Bundestagswahl am 26. September 2021 steht für die Ampel-Regierung und die Opposition die Rückkehr zu umweltschädlicher fossiler Energie im Vordergrund. Der pseudo-grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck treibt die Planung für insgesamt 11 LNG-Terminals voran, um den Transport von Flüssig-Erdgas nach Deutschland zu gewährleisten. Hierfür werden hunderte Milliarden Euro an Subventionen zur Verfügung gestellt. Zugleich ist seit 2021 zu beobachten, daß der Ausbau der erneuerbaren Energien noch rigoroser gebremst wird als zu Zeiten der Merkel-Regierung.

Die wichtigsten Forderungen der Demo am AKW Neckarwestheim waren: