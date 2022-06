Demonstration gegen Queerfeindlichkeit in Karlsruhe

Nachdem vor genau einer Woche in Karlsruhe am Rande des Christopher-Street-Days eine queerfeindlicher Angriff stattgefunden hatte, bei der mehrere Personen verletzt und eine Regenbogenfahne verbrannt worden war, demonstrierten nun Menschen ihre Solidarität mit den Betroffenen. Unter dem Motto "Queers bash back" versammelten sich am Sonntag, den 12. Juni 2022, aufgrund dessen rund 150 Menschen auf dem Karlsruher Schloßplatz, um in Form eines Protestzuges jene Orte anzusteuern, die im Bezug zur Attacke stehen. Dabei wurden mehrere Reden von Betroffenen oder sich solidarisierenden Personen bzw. Gruppen gehalten.

Die Reden der Demonstration:

Eröffnungsrede auf dem Schloßplatz: 1:59

Rede vor dem Bundesverfassungsgericht vom Offenen Feministischen Treffen: 6:11

Rede betroffene Person: 2:03

Rede einer weiteren betroffenen Person in der Kronenstraße: 3:43

Abschlussrede zurück auf dem Schloßplatz: 3:10