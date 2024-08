Demonstration gegen Schlageterkult in Schönau im Schwarzwald

Am 12. August 2024, dem 130. Geburtstag von Albert Leo Schlageter, demonstrierten Antifaschist*innen in seiner Geburtsstadt Schönau im Schwarzwald gegen das neonazistische Gedenken an den "ersten Soldaten des Dritten Reichs", gegen den Schlageterkult im Gesamten und den bisherigen Unwillen der Stadt mit der historischen Kontinuität zu brechen. Die Teilnehmer*innen folgten einem Aufruf der jungen Antifa-Gruppe "Black Block Oberes Wiesental". Radio Dreyeckland war vor Ort und berichtet im folgenden Beitrag.