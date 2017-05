Denk' mal an die QCB

Manchmal ist es einfach an der Zeit, ein Denkmal zu setzen, sagt sich das Bluesclubradio, und holt die Kelle raus für die Quickchange Bluesband aus Freiburg. Die rührige Blueskapelle hat in den letzten sieben Jahren in und um Freiburg den Chicago-Blues aus ihren Instrumenten gezapft, als gebe es kein morgen. Jetzt naht das Ende der Formation mit Stefan Wehr am Bass und Tobias Zipfel an den Drums. Bandkopf Moritz ‚Mörtel‘ von Dawans hilft dankenswerterweise beim Anrühren des anrührenden Denkmalmörtels. Das Bluesclubradio wird eine Träne zerdrücken - aber erstma bonamassa mir’s noch mal krachen.