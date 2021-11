In einem Dorf in der Brandenburg beackert die Filmemacherin Lola Randl gemeinsam mit ihrer Mutter den titelgebenden großen Garten und mit ihrer Therapeutin diverse Neurosen. Der Mann, ihre zwei Kinder und der Liebhaber stehen mal mehr, mal weniger hilfreich an ihrer Seite. Ein entlarvend-kritischer Blick auf das Dorf als Sehnsuchtsort und eine vergnügliche Lektüre, findet Tina Bolg. Lola Randl: Der Große Garten. Matthes & Seitz, kt., 15,00