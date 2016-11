Der "Jungle" wird wieder entstehen

Wie wir berichtet haben, wurde seit dem 24. Oktober der "Jungle" in Calais geräumt, eine informelle Siedlung von MigrantInnen, die mit dem Ziel Großbritannien dort an der französischen Küste festsitzen. Zwar sollten die BewohnerInnen des Jungles in Auffanglager in anderen Landesteilen transportiert werden, doch das ist keine Lösung, statt Aufnahmezentren drohen vielen Flüchtlingen "Detention Camps" und viele haben sich die Zwangsumsiedlung nicht gefallen lassen. Viele sind nach Paris oder Brüssel ausgewichen - in Paris wird inzwischen auch schon ein informelles Camp geräumt. Und der Jungle von Calais ist noch nicht vollständig leer und er wird wieder neu entstehen - ob auf dem bisherigen Gelände oder in der Nähe. Da sind sich die beiden Freiburgerinnen sicher, die am vergangenen Wochenende in Calais waren, um sich die Lage selbst anzusehen. Sie haben für RDL berichtet.