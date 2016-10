Wir haben heute morgen am Dienstag ein Banner mit der Aufschrift „ FRIEDE DEN HÜTTEN,... Stoppt die gewaltsame Räumung in Calais!“ vor dem französischen Konsulat in Frankfurt angebracht, um gegen die momentanen Polizeiaktionen im als „Jungle“ bekannten Flüchtlingscamp in Calais zu protestieren.

Am heutigen Mittwoch gibt es eine Soli-Demo am Berthildbrunnen um 18 Uhr in Solidarität mit den Flüchtlingen in calais