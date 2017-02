Pünktlich zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. januar 2017 wurde eine neue Website veröffentlicht:



www.der-liebe-wegen.org



Beispiellos in Baden-Württemberg werden auf der Website Einzelschicksale dokumentiert, und Geschichten von Menschen erzählt, die aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts diskriminiert, verfolgt und getötet wurden. Der Fokus liegt auf der Zeit des Nationalsozialismus, beschränkt sich aber nicht nur auf diesen extremen Teil einer langen Geschichte von Unterdrückung, Misshandlung und Illegalisierung von manchen Formen der Liebe und Sexualität.

Im Interview sprachen wir mit Ralf Bogen, Initiator und Leiter des Projektes.