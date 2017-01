Der Magical Mystery Mix 03.01.2017

Außerirdisch und Spaß dabei!

Über die Außerirdischen und ihre Integration in die Gesellschaft weiß man sehr wenig und diesem Missstand wollen wir abhelfen. Haltlose Vorurteile dürfen nicht länger einer toleranten Koexistenz im Weg stehen, nie wieder darf die faschistoide Parole "Außerirdische raus – Deutschland den Deutschen" in diesem Land ausgegeben werden! Wertvolles Faktenwissen, aber auch subjektiv gefärbte Berichte von Betroffenen werden diese Bewusstseinslücke zu schließen versuchen und die Bewegung hin zu einem harmonischeren und verständnisvollerem Zusammenleben befördern – denn wie soll man verstehen, was man nicht kennt?

Der Magical Mystery Mix hat alle Fakten, Aussagen und Thesen zum Thema zusammengetragen und kann nun die einzelnen Steine zu einem farbenprächtigen Mosaik zusammensetzen: außerirdisch und Spaß dabei! Wie sie leben, wie sie lieben, was sie lieben und wie sie es schaffen, rechtzeitig ihren Müll für die Müllabfuhr hinzustellen ...

Der Außerwelt-DJ Kurt Maninouk hat eindrucksvolle Beispiele aus dem reichhaltigen Klangschaffen der extraterrestrischen Brüder und Schwestern gesammelt, Exoethnologe Bdolf stellt die Ergebnisse seiner Forschungen, Recherchen und Befragungen vor. Nie wieder erdschwer, alle total alien!