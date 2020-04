"Der wichtigste Hebel ist die Neupositionierung der Bundesregierung und der EU"

Die USA tritt derzeit mal wieder als Aggressor gegen ein lateinamerikanisches Land auf. Am 4. April kam die Nachricht, die USA hätten Kriegsschiffe vor Venezuelas Küste stationiert. Bereits letztes Jahr gab es mehrere Versuche an der kolumbianischen Grenze durchzustoßen. In einem “beispiellosen” Vorgang wurde nun ein Kopfgeld von 15 Millionen US-Dollar für Hinweise oder Handlungen, die zur Ergreifung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro führen ausgesetzt. Der Staatschef wurde außerdem wegen angeblicher Verwicklung in Drogengeschäfte und Geldwäsche angeklagt.

Dabei steht die USA selbst unmittelbar vor einer humanitären Katastrophe, denn das Land zählt inzwischen die höchsten Infektionszahlen von COVID19 weltweit…

Wir sprachen mit Andrej Hunko, stellvertretender Vorsitzender der LINKEN im Bundestag.