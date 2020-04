MBit/s besagt die Datenrate für den Up- und Download - also in dem Fall - Megabit pro Sekunde. Abgesehen davon, daß es eh nur noch asymmetrische Angebote der Telekom gibt (also z.B. 500up 1000MBit/s down) ist es nicht mehr möglich, breitbandig ins Internet zu gehen. fuzzle und smtw vom cccfr bezeichnet das als "Katastrophe" nicht nur für den Chaos Computer Club, sondern auch für Ärzt*innen, Anwält*innen und andere Berufsgruppen… Ein Gespräch im Chaosradio.