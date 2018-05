Deutsche Exportwaffe beim Mord an Marielle Franco benutzt

Beim Mord an der brasilianischen Politikerin Marielle Franco wurde eine von der deutschen Firma Heckler & Koch hergestellte Waffe verwendet. Das berichtet die Tageszeitung „neues deutschland“ mit Hinweis auf Informationen aus Polizeikreisen vor Ort. Laut des Berichts wird der Waffentyp MP5 vor allem von Spezialeinheiten der brasilianischen Polizei verwendet.

Unklar ist, ob Heckler & Koch derzeit noch Waffen nach Brasilien liefern. Zwar kündigte das Unternehmen 2016 an, nur noch in „grüne“ Länder zu verkaufen – also in NATO-Mitgliedsstaaten und ihnen gleichgestellte Länder. Allerdings ist unklar, ob in der Interpretation von Heckler & Koch Brasilien dazu gehört.

Deutsche Waffen spielen in Brasilien allerdings eine große Rolle, so zuletzt etwa bei der vermeintlichen Befriedung der Favelas in Rio de Janeiro vor der Weltmeisterschaft 2014. Im Jahr 2017 gab es Sonderausfuhrgenehmigungen der Bundesregierung in Höhe von rund 11 Milliarden Euro.