Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg zeigt den Doku-Film 'Deadly Dust'

Am 7. September ging die Nachricht um die Welt, daß die US-Regierung dem ukrainischen Militär nun Uran-Munition ("DU-Munition") liefern will. Der Einsatz dieser Munition hat schon beim 2. Golf-Krieg (1991), beim Kosovo-Krieg (1999) und beim Irak-Krieg (2003) zu einer Umwelt-Katastrophe und in der Folge zu einem deutlichen Anstieg der Rate bestimmter Krebs-Arten in der Bevölkerung geführt.

Diese Munition enthält abgereichertes Uran aus der Brennelemente-Herstellung für Atomkraftwerke - und dieses abgereicherte Uran (depleted uranium = DU) verleiht den Geschossen eine Durchschlagskraft, selbst Panzerplatten bis zu einer Stärke von 70 Zentimenter zu durchdringen. Sie ist daher bei Militärs sehr beliebt.

Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg zeigt deshalb jetzt den aufrüttelnden Doku-Film 'Deadly Dust'. Darin geht der mit vielen Preisen ausgezeichneten Dokumentar-Filmer Frieder Wagner auf die Spurensuche im Irak, im Kosovo und auch bei ehemaligen Soldaten, die unter den Folgen leiden.

Umweltkatastrophe Uran-Munition

Deadly Dust

Doku-Film von Frieder Wagner

Samstag, 21. Oktober 23

19 Uhr

Schreinerei Wittich

Haslacherstr. 25

(gegenüber Schwarzwaldmilch)