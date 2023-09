restrisiko (Ausgabe September 2023)

Die Themen: Zu Beginn ein Beitrag zu dem am 8. September verabschiedeten Gebäudeenergiegesetz - kurz: "Heizungsgesetz". Vielfach wird es so dargestellt, als wäre das neue Heizungsgesetz im Kern richtig, jedoch von der FDP verwässert. Tatsächlich jedoch zielt dieses Gesetz schon vom Ansatz her auf eine Sabotage der Energie-Wende.

Und wieder mal "Renaissance der Kernenergie": Diesmal in Schweden. Eine Ministerin verkündete dort vor Kurzem den Neubau von sage und schreibe 10 Atom-Reaktoren in den kommenden Jahren. Doch plötzlich verschwand die Ankündigung. Was steckt dahinter?

Zwischendurch ein lokaler Veranstaltungshinweis: Die Anti-Atom-Gruppe Freiburg zeigt am 21.10. den Doku-Film 'Deadly Dust'. Worum geht es da? Am 7. September ging die Nachricht um die Welt, daß die US-Regierung dem ukrainischen Militär nun Uran-Munition ("DU-Munition") liefern will. Und zugleich wird verbreitet, diese sei völlig ungefährlich - das dabei verwendete Uran nur ganz schwach radioaktiv...

Beim Thema Uran ist zudem sehr interessant, daß aktuell genehmigt wurde, daß die Brennelemente-Fabrik Lingen mit Uran aus Rußland beliefert werden darf. War da nicht ein Krieg in der Ukraine? Waren da nicht Sanktions-Maßnahmen?

Und erneut geht es auch diesmal um die in den kommenden Monaten zu erwartenden CASTOR-Transporte von Jülich nach Ahaus.