Die antisozialen Braunen im Freiburger Rat

Wenn es nach dem beiden AfD Räten H. und S. im Freiburger Stadtrat geht, soll das landesweite Jugendticket für 365 € jedenfalls nicht kommen. Die Ablehnung erfolgte wortlos zumal die beiden Herren in entsprechenden Vorbereitungsgremien des Rates oft ohnehin mit Abwesenheit glänzten. Sie blieben am Dienstag aber allein.

Bei einem zweiten relevanten Thema, der sozialabfederten sozialen Erhaltungssatzung in Zähringen, für die einkommensbenachteiligten Bewohnerinnen relevant, durften sie sich in der reaktionären Einheitsfront aus CDU, FDP und FW in den 11 Stimmen wohl fühlen. Die Erhaltuingssatzung ein schwaches Instrument gegen Gentrifizierung wurde mit der Mehrheit von 25 Stimmen verabschiedet.

Der Kranken- und Verhinderungsstand der Rät*innen belief sich auf 12 also ein Viertel.

Am nächsten Tag verlor nach längerer Krankheit die Rätin Renate Buchen (SPD) ihren Kampf um das Leben mit 73 Jahren.

Für den Altstadtrat Albrecht Götz von Ohlenhusen, der am 22.Oktober 2022 in Düsseldorf verstarb, erhoben sich die Rät*innen zu einer Trauerminute zu Sitzungsbeginn. Rechtsanwalt Albrecht Götz von Ohlenhusen war auch für Radio Dreyeckland insbesondere den 1970er und 1980 ein sehr geschätzer Beistand in Rechtsfragen auf dem Weg vom Piratensender zur Sendung mit Lizenz. Später fungierte er auch für eine Wahlperiode im Vorstand der Medienbehörde LfK.

(kmm)