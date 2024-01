SCF stellt nun doch Dixi Klos auf Zu- und Abwegen am Spieltag

Die unzureichende Versorgung von Gästefans mit Platz für die Vorsänger oder Zaunbesteigung für Transparentbefestigung bleiben zwar als Bussgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit in der StaionVerordnung. Genauso übrigens wie die Benutzung des Rechtes auf friedliche Versammlungs zum gemeinsamen Anmarsch in zusammenhängender Fan-Formation!

Die erregten Gemüter Freiburger Rät*innen angesichts der Abfuhr der Trinkzufuhr im Stadion in Form des "Wildpinkeln" insbesondere nach dem Spiel soll aber "gelöst" werden. Wie Sportbürgermeister Breiter dem SCF Vorstand Leki einige Dixi Klos an Spieltagen abgerungen hat schildert er hier: 1:29