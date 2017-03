Die Armut wächst, das Militär wird zur Wirtschaftsmacht

Angela Merkel auf Nordafrika-Reise: Vor Tunesien am 3. März stand am 2. März Ägypten auf dem Programm. Flüchtlingsabwehr gegen Investitionen, so lässt sich das Ziel ihres Treffens mit dem ägyptischen Präsidenten Sisi grob zusammenfassen. Es dürfte in Sisis Interesse liegen, die ägyptische Wirtschaft anzukurbeln, denn mit ihr ging es zuletzt steil bergab: Ägypten ist hoch verschuldet, der IWF verlangt Sparmaßnahmen, und die Abwertung des ägyptischen Pfund im November 2016 verursachte horrende Spreissteigerungen - die Bevölkerung leidet akute Not. Wir sprachen darüber mit Mamdouh Habashi. Er ist Mitglied der ägyptischen Sozialistischen Volksallianz SPA, außerdem Vize-Präsident des Weltforum für Alternativen WFA in Dakar und Vorstandsmitglied des Zentrums für Arabische und Afrikanische Studien AARC in Kairo. Zum Zeitpunkt des Interviews war er gerade in Berlin.