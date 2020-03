Wir sprechen mit dem ökologischen Winzer Andreas Dilger über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Landwirtschaft in der Region und auf seinen konkreten Betrieb.

Was kommt von der Hilfsbereitschaft der Menschen konkret bei den Produzent*innen an? Werden die Bauern und Bäuerinnen trotz dem Ausbleiben der ausländischen Saisonarbeitskräfte ihre Pflanzen in den Boden bzw. den Spargel aus dem Boden bekommen? Wie abhängig ist die regionale Landwirtschaft von diesen Arbeitskräften?

Andreas Dilger ist Gründer des Agrikulturfestivals sowie des Ernährungsrat Freiburg, Mitglied im Aufsichtsrat der Regionalwert AG und führt sein ökologisches Weingut in der Urachstraße, Wiehre.

