Die Bemalung der Kirchstr. darf bleiben

Überraschende Lösung im Streit um die Bemalung eines Hauses in der Konradstraße: Das Haus hat seine Denkmaleigenschaft verloren, weil es im Inneren sehr stark verändert wurde. Dies stellten die Denkmalbehörden am Montag bei einer Begehung fest. Damit muss die Eigentümerin auch die Bemalung der äußeren Hauswand nicht mehr mit den Denkmalbehörden abstimmen, sondern ist frei in der Gestaltung. Dies teilte das städtische Baurechtsamt, in dem die Untere Denkmalschutzbehörde angesiedelt ist, heute der Eigentümerin mit.

Tja Aktenstudium ist das eine, wenn es um die Kulturdenkmaleigenschaft geht. Ortstermine schaffen dann doch den Weg für eine tyüisch "Freiburger Lösung" . (Man denke nur daran, die ursprüngliche Jugendstilbemalung einer Hausfassade in der Baslerstr. -siehe Fotos der BZ - müsste wieder hergestellt werden !)

(kmm)