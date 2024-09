"Die Edition Nautilus ist ein unabhängiger, kollektiv geführter Buchverlag in Hamburg mit literarischem und politischem Programm. In den frühen siebziger Jahren mehr zufällig als absichtsvoll ins Leben gerufen, als die Gründer*innen die revolutionären Texte veröffentlichten, die sie selbst lesen wollten. 2016 nach über vierzig Jahren wurde der Verlag an seine Mitarbeiter*innen übergeben, die die Edition Nautilus heute im Kollektiv führen.

Zum 50. Verlagsjubiläum erzählen Katharina Picandet und Timo Schröder heute Abend, am Mittwoch den 18.09. von der Geschichte und der Gegenwart ihrer Arbeit und präsentieren Klassiker und Neuerscheinungen aus ihrem Programm."

https://tacker.fr/node/14248

Im Interview gibt Timo Schröder schonmal einen Ausblick auf den Abend und den Verlag und läd ein weiter gemeinsame Utopien in den Buchhandel zu bringen.

Jos Fritz Buchhandlung

Wilhelmstraße 13

18.09.2024 19:30

Eintritt: frei, kauft Bücher!

Barrieren: rauchfrei