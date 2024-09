Jazz Matinee am Sonntag, den 15.09.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben.

Minua - Irradiance (Label Leiter LTR 025), Daniyèl Waro feat. Mario Rom´s Interzone (Traumton Records), Laurent Coq Trio - Confidences (Jazz & People JPCD 824004), Empirical - Wonder Is The Beginning (Whirlwind Recordings WR 4820), Deelinde & Emiliano Sampaio - dto. (Session Works Record SWR 152/24), Meretrio - 20 Years (Session Work Records SWR 151/24), Nano Brothers - Ascend Flowers (Klaeng Records 087), Ausfahrt - That´s a Trap (nWog Records 060), Jan Gunnar Hoff / Jasper Somsen / Carsten Lindholm - Northwest ( Challenge Record CR 73579), Cinema Paradiso - Empty Empty (Challenge Records CR 73586) und Finefones Saxophone Quartet - Purple Pearls Of Pop (Finetone Music FTM 8077).

Konzerthinweise:

1.) Am Samstag, den 14.09.2024, beginnt das Jazzfestival Freiburg, das bis zum Sonntag, den 22.09.2024 andauert, und viele Konzerte einschließlich des Internationalen Jazzhaus Klavierwettbewerbs enthält, der vom 16.09. bis 18.09.2024 andauern wird. Nähere Infos zu allen Veranstaltungen erhalten Sie über die Website unter www.jazzfestival-freiburg.de.

2.) Am Sonntag, den 15.09.2024, tritt um 20:30 im Bird´s Eye in Basel / Schweiz die Band des Sängers Roberto Pulido auf und stellt das neue Programm vor. Seit mittlerweile 20 Jahren ansässig, leitet Roby Pulido seit 2014 sein eigenes Projekt, in dem er die schönsten Seiten von Son, Salsa, Rumba und Bolero mit modernen Musikelementen fusioniert. Das Resultat sorgt für ein mitreißendes, pulsierendes und kraftvoll expressives, unverkennbar kubanisch geprägtes Musikerlebnis, von Leidenschaft geprägt und von großartigen Musikern gespielt. Dazu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem Album "Mi Locura" vor!

3.) Am Dienstag, den 17.09.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel / Schweiz das Trio der Gitarristin Mareille Merck mit Florian Bolliger Kontrabass / Perkussion und Janic Haller Schlagzeug auf und stellt sein neues Programm "Stille Wasser" vor. Geboten wird Musik, die aus der Jazztradition stammt, aber mit durchaus auch rockigen Elementen gemischt wird. Seien Sie also neugierig! Als Appetithappen spiele ich Ihnen aus dem aktuellen Album "Stille Wasser" einen Ausschnitt vor!

4.) Am Mittwoch, den 18.09.2024, triit um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Sängerin Marianne Racine mit ihrer Band Racine, Rhythm And Horns auf und stellt ihr neues Programm vor. Mit dabei sind Daniel Baschnagel Trompete und Flügelhorn, Matthias Tschopp Baritonsaxofon, Patrick Sommer Bass und Andreas Wettstein Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen dazu einen Ausschnitt aus ihrer EP mit dem Titel "Extended Play" vor!