Der 1. Mai in Russland, einst ein Tag an dem die ArbeiterInnen gegen Zar und Ausbeutung demonstrierten, wurde in der Sowjetzeit zur Pflichtübung und unter Putin endgültig zur Farce. Dann entdeckten junge Aktivistinnen wie Sprengkraft wirklicher Farce in der ungewollten Farce. Das Regime schlug mit unter anderem mit einer Haftstrafe gegen einen Aktivisten in Novosibirsk zurück und dann mit musikalischen Umzügen, die in der Beliebtheit den dadaistischen Demonstrationen der jungen AktivistInnen hoffnungslos hinterherlaufen. Und irgendwo sind da auch immer noch ein paar Kommunisten mit roter Fahne... Ein gespräch mit Viktoria Balon, Redakteurin in der russischen Redaktion von Radio Dreyeckland und Koordinatorin im Redaktionsbereich In anderen Sprachen.

Der Titel ist ein Zitat aus einem Manifest, dessen Kontext lautet:

"Die einzig normale Antwort auf den Appetit der Macht ist das Absurde. Du hast die

Freiheit, nach der Schule zur Armee zu gehen oder einen Beruf zu lernen, den du

nicht brauchst. Du willst noch etwas anderes und dadurch die festgelegte Ordnung

brechen. Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir wider die Regeln spielen.“