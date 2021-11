Anfang Oktober machte der Nationale Indigenenkongreß CNI aus Mexiko als Begleitung für die Delegationen der zapatistischen Befreiungsarmee EZLN auf ihrer Europareise Station in Freiburg. Die indigenen Gemeinden tragen viele Themen mit sich, erzählen uns, den raíces nómades und Eco Rebelde, die drei compañeroas im Interview: Menschenrechte der ursprünglichen Bevölkerung werden in Mexiko mit Füßen getreten; alles was zählt, ist Geld. Europäische Konzerne beuten das Land aus ohne Rücksicht auf die Gesundheit und die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Zudem sei die Region in der sie leben, extrem patriarchal und Frauen könnten nicht einmal ins Krankenhaus ohne männliche Begleitung, das erzählt uns die compañera, die ihren Namen nicht genannt haben möchte. Deshalb fand sie es inspirierend, eine Frauen WG in Wien, wo die Delegation Ende September landete, kennenzulernen. Wenn Frauen sich trennen wollen, hätten sie nämlich oft kein Geld. So nimmt die Überlegung, mit der Herstellung traditioneller Kleidung und Puppen ein Einkommen zu generieren, Gestalt an und so können die Bewegungen auch voneinander lernen. Das ist es, was sie von dieser Reise mitnimmt.

