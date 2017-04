Mexiko: indigene Frauen gründen eigene Nachrichtenagentur

In Mexiko haben Frauen aus indigenen und afrikanisch-stämmigen Gemeinden eine eigene Nachrichtenagentur gegründet. Die Agencia de Noticias de Mujeres (Notimia) soll indigene und afrikanisch-stämmige Frauen selbst zu Wort kommen lassen und schwerpunktmäßig über ihre Gemeinden berichten. Insgesamt haben sich bislang 300 Frauen aus Mexiko und weitere 200 aus ganz Lateinamerika der Notimia angeschlossen.

Ein entscheidendes Ziel von Notimia ist es, auch Nachrichten in indigenen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Obwohl insgesamt 69 Sprachen in Mexiko gesprochen würden, sind Informationen und Nachrichten oft nur in Spanisch verfügbar. Zudem soll die Gründung ein Zeichen gegen die Bedrohung der Pressefreiheit setzen. In Mexiko werden regelmäßig JournalistInnen ermordet oder verschwinden.