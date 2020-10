Die Häuser denen, die drin wohnen!

Heute: Stühlinger27, das rote Haus nicht ganz Ecke Eschholzstraße/Stühlingerstraße...

Drei Bewohner*innen erzählen, wie sie verkauft werden sollten, und wie sie sich letzten Endes dazu entschlossen, selbst zu kaufen: Um sie herum sehen sie mit Schrecken, wie der Stühlinger gentrifiziert wird; wie fast jede Immobilie an einen der Marktführer in Freiburg ging. Das Mietshäuser Syndikat ist genau dazu da, diesem Phänomen etwas entgegenzusetzen. Häuser in Freiburg und bundesweit werden dem freien Markt entzogen; Mieter*innen werden zu Eigentümer*innen; Immobilien gehen in kollektiven Besitz über um auf Dauer bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Nächste Woche im Dienstag Morgenradio: