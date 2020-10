.... sondern für alle

Heute: ma per tutti in der Haslacherstraße 2 gegenüber der Wohnungslosenunterkunft OASE.

Eine Gruppe junger Menschen fühlt sich "zu alt, um nach zwei Jahren wieder aus ihrer Bruchbude geworfen zu werden" und will nun dieses Einfamilienhaus aus den 1950er Jahren im Mischgebiet kaufen. Die Lage ist attraktiv; Slow Club, Südufer, ArTik, Theater, Kunsthochschule sowie Jazz- und Rockschule befinden sich in nächster Nähe; an der Bahnlinie in der Nähe des Rangierbahnhofs ist es nicht gerade leise, dafür liegt die Haslacherstraße sehr zentral. Wir sprachen mit Charles und Tina, die im nächsten Jahr dort einziehen wollen.

Nächste Woche im Dienstag Morgenradio: