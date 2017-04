Die Krim reicht nichtmehr damit die Leute ihr mageres Einkommen vergessen

Der Anwalt und Politiker mit Ambitionen auf das Präsidentenamt Alexei Anatoljewitsch Nawalny hat sich darauf verlegt Filme über angebliche Korruptionsfälle in Russland zu drehen und in Umlauf zu bringen. Sein neuester Film über den Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew hat zu einer kurzen aber lange nicht gesehenen Welle von Protesten geführt. Radio Dreyeckland sprach mit dem russischen Aktionskünstler und Blogger Artem in Moskau, welcher nicht ganz verhehlen kann, dass er nun auf Nawalnys Film über Putin wartet.