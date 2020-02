Moskau und Leningrad in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts: Wie war die Atmosphäre in diesen Städten während des "Großen Terrors" unter Stalin? Wie haben sich treue Kommunisten, Parteisoldaten und ganz normale Menschen verhalten? Rezensentin Tina Bolg folgt im Roman "Der Lärm der Zeit" von Julian Barnes dem russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der die Jahre der Säuberungen erstarrt in innerer Emigration verbringt und mit gepacktem Koffer auf die Männer vom Geheimdienst wartet. Ein klug komponierter Roman über ein Künstlerleben in einer Diktatur.