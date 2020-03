Moskau 1936-38. Die Zeit des großen Terrors. Die Großmutter des Autors Eugen Ruge und ihr Lebensgefährte harren in dieser gespenstischen Atmosphäre im obersten Stockwerk des Hotels Metropol aus, immer in der Hoffnung nicht die nächsten zu sein , die von der Geheimpolizei abgeholt werden. Mißtrauen und Verrat gegenüber und an Weggefährten sind der Preis dafür nicht den Glauben an den richtigen Weg des stalinistischen Regimes zu verlieren. Rosmarie von Pressentin hat das Buch besprochen: