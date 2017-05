Die Kunst des radikalen Streiks

Beim Autozulieferer GM&S in La Souterraine in der vernachlässigten Region von Zentralfrankreich streiken 277 Arbeiter bzw. Arbeiterinnen für den Erhalt ihrer Lebensgrundlage. Das haben sie bereits dreimal erfolgreich getan und sich auch diesmal wieder etwas einfallen lassen, indem sie das Gelände der Firma mit Gasbehältern quasi vermint haben. So etwas schafft Presseöffentlichkeit. Ob es hilft ist fraglich. Die Firmen haben beträchtliche Summen für den Erhalt der Fabrik in der strukturschwachen Region eingestrichen, doch Länder mit noch niedrigeren Löhnen in Ostmitteleuropa ziehen die französischen Firmen an. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid berichtet.