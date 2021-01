Erst wenige Monate für ihr Studium in Freiburg hat Anastasia Perevoznikova bereits eine Demo für die Freilassung politischer Gefangener in Russland organisiert. Anlass war die Inhaftierung des Putin-Kritikers Alexej Nawalny gleich nach seiner Rückkehr aus Deutschland. Sie sagt, dass es in Russland gefährlicher ist, auf Demos zu gehen, dass die Leute aber auch Gründe haben, es dennoch zu tun. Mit Nastja sprach Viktoria Balon, die das Interview auch übersetzt hat.