Russland: Oppositionspolitiker Nawalny erneut festgenommen

Unmittelbar nach seiner Entlassung aus einer 30-tägigen Haftstrafe wurde der Putin-Kritiker Alexej Nawalny erneut festgenommen. Der Anwalt Nawalny prangert vor allem Korruption in Russland an. Bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau kam er im Jahr 2013 auf immerhin 27 % der Stimmen. Zur Präsidentschaftswahl im März diesen Jahres wurde er nicht zugelassen. Warum Nawalny erneut festgenommen wurde war zunächst nicht bekannt. Wahrscheinlich soll er eine 6-jährige Haftstrafe antreten, die von einem Gericht im Februar bestätigt worden war, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das vorangegangene Urteil gegen Nawalny als „willkürlich“ und „voreingenommen“ kritisiert hatte.