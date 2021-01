Who PUT(them)IN?

Nicht nur in über 120 Städten in Russland wurde für die Freilassung des Putin-Kritikers Alexej Nawalny demonstriert. In Freiburg gingen ebenfalls 60 bis 70 meist junge Russinnen und Russen auf die Straße, die einfach nicht glauben wollen, dass es ein ganz normaler Vorgang war, dass Alexej Nawalny lediglich wegen des angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen während seines nicht ganz freiwilligen Aufenthaltes in Deutschland in Moskau sofort inhaftiert wurde. Zu den Demonstrant*innen gehörte auch Aleksej Gmizyn. Ihm ging es nicht nur um Nawalny. Radio Dreyeckland hat mit ihm gesprochen.