"Die Methode AfD" ein Interview mit der Autorin Maria Fiedler im Arbeitsweltradio

Seit bald 4 Jahren treibt die AfD ihr "Unwesen" als Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag und vielen weiteren Landes- und Kommunalparlamenten. Der AfD ist es gelungen "einen Keil in die gesellschaftlichen Risse zu treiben. Rassistische Ressentiments und Vorbehalte gegen das politische System, die lange in einem Teil der Bevölkerung schlummerten, hat sie an die Oberfläche geholt. Den Bundestag nutzt die als Bühne für ihre Tabubrüche." (Bauer/Fiedler: Die Methode AfD. 2021 Klett Cotta Verlag. Stuttgart.)

Die beiden Autorinnen und Maria Fiedler kennen wie kaum andere die Strukturen der AfD, ihr Machtdynamiken und die Gründe für ihre Radikalisierung. Mehr dazu in meinem Interview mitder Coautorin Maria Fiedlerin der Arbeitsweltsendung.

