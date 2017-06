Die Niederlande zu 30 % verantwortlich für den Tod von 350 Muslimen

Es war wie ein Verbrechen mit Ansage. 1995 drangen serbische Truppen im bosnischen Bürgerkrieg in das angeblich von der UNO geschützte Srebrenica ein und selektierten ca. 8000 muslimische Männer, die in den folgenden Tagen erschossen wurden. Es war ein Versagen auf vielen Ebenen, nicht zuletzt bei hohen europäischen Politikern, aber auch der Blauhelme vor Ort. Ohne gehnügend Waffen und Personal wären sie zwar nicht in der Lage gewesen, ein Massaker militärisch zu verhindern, aber Widerstand der UN-Soldaten wäre für die serbische Führung sicherlich ein politisches Problem gewesen. Dies gilt um so mehr für 350 Männer, die sich auf das Gelände der UNO-Soldaten geflüchtet hatten und die von diesen dann ausgeliefert wurden. Deshalb hat ein Gericht die Niederlande nun für zu 30 % schuldig am Tod dieser 350 Männer befunden, was bedeutet, dass die Niederlande entsprechend diesem Prozentsatz Schadensersatz an die Angehörigen der Opfer zahlen müssen. Radio Dreyeckland sprach mit unserem Korrespondenten Tobias Müller.

Obwohl die eingesetzten Blauhelm-Soldaten ihre eigentliche Aufgabe, für den Schutz der eingeschlossenen und von der UNO großenteils entwaffneten Muslime zu sorgen, in keiner Weise erfüllt haben, erhielten 500 von Ihnen einige Jahre nach dem Massaker einen Orden für den Bosnien-Einsatz.