Die Präsenz der afrikanischen Geschichte

Am Samstag demonstrierten ca. 300 Menschen in Freiburg gegen die Diskriminierung schwarzer Menschen auch in Deutschland, bei der Arbeit in der Schule, der Polizeikontrolle, in sprachlichen Ausdrücken wie "Schwarzfahrer", "Schwarzgeld" etc. und in den Köpfen.

Auf mitgeführten handgeschriebenen Plakaten war u. a. zu lesen: "Silence is Violence" - "Together we stand strong" - "Why is ending racism a debate?" - "Unabhängige Rassismus-Beaftragte !JETZT!" - Rsssismus & DIskriminierung Alltag im Stühlinger Park"

Radio Dreyeckland sprach am Rande der Demo mit Mamadou Bah vom Afrikarat.