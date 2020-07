Die queere Geschichte des Techno und die Technoszene in Freiburg heute

Wegen der Corona-Pandemie können gerade keine Partys live stattfinden, aber das gibt die Gelegenheit kurz durchzuatmen und auf die historische Entstehung von Technopartys zu schauen. Bretterbude, ein Verein aus Freiburg, veranstaltet Technopartys mit politischem Anspruch.

Eine Reihe ist "The Movement", das heißt für Bretterbude Back to the Future und Techno für Alle, denn mit "The Movement" soll Techno zurück in die queere Szene gebracht werden.

Bretterbude war am 24.07.2020 bei einer Veranstaltung des ZMF und hat über die queeren Ursprünge der Technoszene, das Clubsterben in Freiburg und die Umsetzung von Awarenesskonzepten auf Partys gesprochen. Hier ist eine kurzer Zusammenschnitt des Gesprächs. Das gesamte Gespräch und die anschließende Musik kann nachgehört werden unter:

https://www.youtube.com/watch?v=5M2-6dJPcWk.

Der Verein Bretterbude ist zu finden unter:

https://bretterbu.de/der_verein/

Außerdem sammelt das ZMF, welches dieses Jahr nur Online stattfinden kann, Spenden für die Küstler*innen. Der Link zur Spendenkampagne ist hier:

https://zmf-on-air.de/info/#spenden