Battle of Saxes, Saxophon-Schlachten nannten man in den 40ger und 50ger Jahren, wenn berühmte Koryphäen des Saxofons live aufeinandertrafen und sich in auf allen Ebene des Sounds des Saxes maßen. Das Publikum war begeistert. Bis heute werden noch solche Saxofon-Schlachten geschlagen. Aber der Höhepunkt lag in den Jahren des Be- und Hardbop. In der Jazznacht werden wir viele solcher Battles hören. Es spielen u.a. Ben Webster, Coleman Hawkins, Wardel Gray, Lester Young, Don Byas und viele andere.