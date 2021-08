Jazz Spezial am Sonntag, den 01.08.2021, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder einmal CDs aus seiner Sammlung vor und präsentiert Ihnen in der 1. Stunde Ausschnitte aus einem Konzert vom 06.07.1947 im damals angesagten Elks Jazzclub in Los Angeles, bei dem die Tenorsaxophonisten Dexter Gordon und Wardell Gray, der Trompeter Howard McGhee, der Altsaxophonist Sonny Criss und viele andere mehr auftraten. Veröffentlicht wurde das Konzert im Jahr 2004 vom Label Savoy Jazz als 3CD-Set unter dem Titel Dexter Gordon - Bopland (SVY 17441).

In der 2. Stunde präsentiere ich Ihnen dann Ausschnitte aus Konzerten des Quintetts des Trompeters Dizzy Gillespie aus dem berühmten Jazzclub Ronnie Scott´s in London im August 1973. Veröffentlicht wurden diese Konzerte vom Label Consolidated Artists im Jahr 2014 auf insgesamt 4 CDs unter dem Titel "Dizzy Gillespie - Live At Ronnie Scott´s Volume 1 bis Volume 4 (CAP 1040, 1042, 1043 + 1044).

2 lange Stunden mit erstklassiger Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!