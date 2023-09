Die Sache mit den Schulöffnungen und die freiwilligen Nachmittagbetreuungen

Petentinnen rund um das Jugendbüro hatten eine Nachmittags- bis Abendöffnung der Schulhöfe für ausserschulische Sportaktivitäten in Freiburg verlangt. Zum Stand gab Herr Becht vom Gebäudemangement am Mittwoch Auskunft. https://rdl.de/sites/default/files/audio/2023/09/20230920-walterfofene-w... . Die Initianten konnten im Unterscheid zu den gewählten Sachverständigen, die allerdings vielfach fehlten. im BAU-Ausschuß nicht zu Wort kommen.

Die jetzt frühere Dunkelheit des Herbst/ Winter wird das Gebäudemanagement von potentiellen Nutzungkonflikten mit lärmenden Anwohnenden weitgehend befreien.

Nicht so rosig scheint die Lage bei der freiwilligen Schulkindbetreuung mit der Stadt als Träger zu sein. Frau Donnermeier vom Amt für Schule und Weiterbildung (ASW)

2:40

Ab 2025 soll die sichere Schulkindbetreuung dann verpflichtend sein. Aber was ist bei dieser Ampel und dieser reaktionären Opposition schon sicher -ausser villeicht pay the rich?

(kmm24.9.23)