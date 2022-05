Die Situation in den Lagern erfahren und sich dem Kampf anschlißen

Auch dieses Semester kooperiert der AKA Filmclub mit Our Voice, der Geflüchteten-Redaktion bei Radio Dreyeckland, mit einem Programm rund um das Thema Flucht und Migration.

Vorfilm: "You've arrived" ist das erste, was sie am Flughafen zu lesen bekommen. Aber wo genau sie angekommen sind und was sie erwartet, ist vielen Flüchtlingsfamilien in Kanada nicht klar. Der Film 19 days von der ethiopisch-kanadischen Filmemacherin Asha Siad dokumentiert die Ankunft und die ersten 19 Tage mehrerer Flüchtlingsfamilien in Kanada.

Hauptfilm: Voices from the camp

Wie sieht das Leben in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) aus - wenn es wirklich eins gibt? In diesem Dokumentarfilm bekommen die Zuschauer einen Einblick in die Schwierigkeiten, die Geflüchteten bevorstehen.

Nach der Vorführung gibt es ein Q&A mit Mitgliedern von Our Voice und einem der Protagonisten aus dem Film Voices from the camp. Der Film ist fast ein Jahr alt und inzwischen ist viel passiert. Wir geben einen Überblick darüber, was aus den Protagonisten im Film und derer Klage gegen die Hausordnung in der LEA geworden ist. Außerdem können Teilnehmende an Emmanuel - Our Voice Mitglied, der auch im Film zu sehen ist - Fragen stellen.

Zudem findet am Freitag den 03. Mai das Kontaktcafé alle zwei Wochen Freitag im Strandcafé auf dem Grethergelände statt. Dort tauschen scih Geflüchtete und Nicht-Geflüchtete aus über das Leben in Deutschland und vieles mehr.