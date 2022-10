s.g. /In Kooperation mit dem Mietenbündnis und dem DGB hier in Freiburg holt das Climacamp am Samstag Nachmittag, den 8. 10. die Protestaktion "Mietenstopp" zu sich auf den Rathausplatz zum Climacamp.

Die soziale und die ökologische Bewegung zusammenbringen ist das Motto.

Vorab, am Donnerstag, den 6.10. werden Klimacampaktivist*innen in verschiedene Stadtteile gehen, z.B. nach Haslach, um mit den Leuten dort ins Gespräch zu kommen.

Was daran neu ist und zu den Hintergründen ein Interview mit Phillipp vom Klimacamp.