Magische Interventionen. In seiner Erzählsammlung Die stachelige Schönheit der Welt entwirft der kolumbianische Autor Tomás González eine Wirklichkeit der widerständigen wie gebrochenen Außenseiter*innen. Gangster, Künstlerexistenzen, mürrische Seglerinnen - sie alle vereint eine Wahrnehmung jenseits der Norm. Die Lit My Fire-Moderatoren Fabian und Rob setzen sich dieser Perspektive gerne aus und verschwinden in einem wundersamen Erzählkosmos.

Eine kleine Vorankündigung auf das was euch erwartet am Mittwoch 20 Uhr und am Donnerstag 13 Uhr in der Wiederholung.