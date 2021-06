"Die Vulva in die Mitte der Gesellschaft stellen"

Mystifiziert, Sexualisiert und mit viel Unwissen behaftet – die Vulva ist nach wie vor einem patriarchalen Blick ausgesetzt. Das 2019 gegründete Kollektiv Vulvaversity aus Freiburg hat es sich zur Aufgabe gemacht das zu ändern. Das Team aus Filmemacher*innen, Lehrer*innen, Sexualchoach*innen und Kulturwissenschaftler*innen fotografieren Vulven: Genauso wie sie sind, ohne Inszenierung und in ihrer ganzen Vielfalt. Damit vereinen sie Aktivismus, Bildungsauftrag und auch Kunst. Wie sich das Kollektiv fand, was die Idee dahinter ist und was so ein Shooting auslösen kann, darüber haben wir mit Indra von Vulvaversity gesprochen.

Für den Kalender wird zudem ein weiteres Fotoshooting in Berlin am 3. Juli stattfinden.