Vulvaversity + Mithu Sanyal

Zwei Vertreter*innen von Vulvaversity im Gespräch mit LaRadio.

Wir leben in einer Gesellschaft, die in die Materie hineinschaut, bis sie den Raum zwischen den Atomen sieht. Die ins All hinausschaut, bis sie Vermutungen über den Abstand zwischen Universen anstellt. Wir haben fast jede Stelle der Meere kartographiert und jede Höhenlinie der Berge verzeichnet. Doch bei all der Erforschung des Fernen scheint es so, als hätten wir vergessen zu erkunden, was uns am allernächsten ist - einen Teil des Körpers, spezifischer: die Vulva.



Die Vulva ist ins Exil geraten. Jahrhundertelang wurde sie von patriarchalen und religiösen Gesellschaften als Bedrohung wahr genommen und mit Scham markiert, bis sie schließlich unsichtbar geworden ist. Bis heute lassen die meisten Aufklärungsbücher eine präzise Abbildung der Vulva einfach aus und begnügen sich mit der Darstellung der zum Gebären benötigten Organe. Das äußere weibliche* Geschlechtsorgan erscheint in vielen Köpfen gar nicht, nur verschwommen oder so, wie es in der Mainstream-Pornografie dargestellt wird.

****

In der zweiten Stunde der Sendung hört ihr nochmal das Interview mit Mithu Sanyal über ihr Buch: Vulva - die Enthüllung eines unsichtbaren Geschlechts.