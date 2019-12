Am Donnerstag fanden in Algerien Präsidentschaftswahlen statt. Anfang April hatte eine massive Protestbewegung den langhährigen Präsiendenten Abdelaziz Bouteflika zum Rücktritt gezwungen. Doch bei der jetzigen Wahl traten defacto nur Regimekandidaten an, andere Kandidaten wurden nicht zugelassen. Über die Wahl und die Proteste haben wir mit Ahmed gesprochen. Er ist Teil der Freien Algerier und Algerierinnen in Südwestdeutschland.